Stefi Troguet ha tornat a Andorra després d’haver coronat el Nanga Parbat al Pakistan i ser la segona dona del país que fa el cim d’una de les 14 muntanyes més altes del món. L’alpinista explica que va tenir moments de debilitat i que el proper repte podria ser al Nepal.

Un pintallavis és un objecte icònic de l’univers de la dona, és sinònim de de bellesa, sensualitat i feminitat, i ens acompanya a festes, casaments o esdeveniments. Per què no ens hauria d’acompa­nyar quan fem esquí o alpinisme? Darrere d’aquest pintallavis hi ha molta més muntanya de la que sembla.” Amb aquestes paraules, la periodista de TV3 Cristina Planas presentava ahir a la tarda a la Borda Raubet Stefi Troguet, que la setmana passada va fer el cim del Nanga Parbat al Pakistan, i es va convertir així en la segona andorrana de la història que corona un vuitmil sense