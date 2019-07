L'UCAM Múrcia presenta una oferta per Rafa Luz

El MoraBanc Andorra estudia la situació i no ha decidit si la igualarà

L’UCAM Múrcia va presentar ahir una oferta qualificada per Rafa Luz. El base brasiler és un dels quatre jugadors que el MoraBanc Andorra va inscriure en el dret de tempteig i ara el club tricolor disposa de termini fins dimarts a les 23.59 hores per igualar l’oferta de dues temporades de l’equip murcià i retenir d’aquesta manera el jugador.

No sembla que el MoraBanc prengui una decisió a curt termini. L’entitat disposa de cinc dies per definir-se, avui se celebra el sorteig de l’Eurocup i un cop superat el cap de setmana ja podria estudiar la situació amb calma. A més,