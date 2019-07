Jesús Vallejo es mostra confiat de seguir al Madrid

El central blanc va ser el convidat d’ahir al Nike Camp de futbol

El jove futbolista del Reial Madrid Jesús Vallejo va ser el convidat d’ahir al Nike Camp i va mostrar el convenciment de seguir una temporada més a l’entitat blanca tot i no haver tingut gaires oportunitats.

Després d’estar jugant durant una bona estona amb els participants del campus i de respondre a les curiositats dels joves, Vallejo va manifestar que “per suposat que em veig la temporada vinent al Reial Madrid. Treballo a tope sempre per ser-hi, competint, i estant preparat per quan toqui jugar”. Preguntat pels nous companys que es trobarà al Reial Madrid, Vallejo va manifestar que “els fitxatges