Pau Ribas i Pierre Oriola beneeixen l'arribada de Nikola Mirotic

Els jugadors del Barça de bàsquet han estat els convidats d'avui juntament amb Guillem Vives i la futbolista Claudia Pina al Nike Camp

Actualitzada 08/07/2019 a les 16:38

Redacció Andorra la Vella

Els jugadors de l'FC Barcelona de bàsquet, Pau Ribas i Pierre Oriola, han beneït aquest matí en la visita al NIke Camp els fitxatges de renom que està realitzant l'equip blaugrana, on destaca especialment l'ex-jugador de l'NBA Nikola Mirotic, a més de Brandon Davies i Cory Higgins, i la més que possible arribada d'Àlex Abrines, que també va jugar als Estats Units.

Pau Ribas ha destacat que "fitxar a grans jugadors ajuda a fer bons equips, però ara falta el més difícil, treballar. Tenim molt de temps, i hem de millorar, però estem fent passes importants". Oriola, de la seva banda, ha explicat que "estic content, a més de ser el segon capità, estan sent setmanes intenses presentant quasi cada dia a un jugador i sembla que està quedant un bon equip".

A més de Riba i Oriola, també ha visitat el Nike Camp de bàsquet el jugador del València Basket, Guillem Vives, mentre que al campus del futbol, avui la jugadora convidada ha estat Claudia Pina, futbolista de l'FC Barcelona. Aquesta tarda està prevista la visita del jugador blaugrana Riqui Puig.