Mònica Doria tampoc pot accedir a la final de canoa

Mònica Doria no va poder classificar-se per a la final de canoa a l'Europeu sub-23 de canoa eslàlom, que es disputa a Liptovsky Mikulas, Eslovàquia. La palista andorrana va cloure la prova de semifinals en 14è lloc i, tal com va passar en la modalitat de caiac, no va poder passar el tall i entrar entre les 10 primeres.

De fet, Doria va fer una bona baixada, però va patir sis segons de penalització per tocar tres portes, dos segons per a cadascuna -la 15, 16 i 21- i aquest fet va resultar, finalment, clau per no poder accedir a la