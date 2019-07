Jumbo Visma guanya la crono i manté Teunissen de groc

El Team Jumbo Visma va aconseguir el seu segon triomf consecutiu al Tour de França, aquest cop guanyant la crono per equips de Brussel·les, de 27,6 quilòmetres. L'equip holandès va destrossar tots els temps i va arrabassar in extremis la victòria a l'INEOS per ampliar diferències amb tots els rivals, especialment el cap de files Kruijswijk. Mike Teunissen segueix com a líder de la general en un dia on el Movistar Team no va estar a l'altura i Mikel Landa i Nairo Quintana van cedir 45 segons respecte a Bernal i Thomas. Pel que fa als residents, Alaphilippe segueix sent