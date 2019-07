Cardelús, sense sort a Sachsenring

L’andorrà es va despenjar a la darrera posició en patir una topada al primer revolt

Xavi Cardelús no va tenir gens de sort al Gran Premi d’Alemanya disputat al circuit de Sachsenring, ja que les seves opcions de fer una bona cursa, es van esvair al primer revolt.

L'andorrà va fer una sortida correcta, però en arribar al primer revolt, el seu company d’equip Jake Dixon, va caure just davant d’ell, de manera que no el va poder esquivar i va acabar topant amb la seva moto. Tot i que no va caure, aquesta circumstància va fer que Cardelús hagués de baixar de la moto, per tirar-la enrere i poder continuar la marxa molt despenjat a