Una vuitantena d'inscrits a la 36a Travessa d'Encamp

Una vuitantena de persones participaran avui a la 36a edició de la Travessa d’Encamp, prova puntuable per la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya.

El recorregut vermell tindrà una distància de 21 quilòmetres, amb inici al camí d’Ensangents i final a la plaça dels Arinsols. A més, hi haurà els recorreguts blau i verd, amb 14 i 4,5 quilòmetres respectivament, que tindran sortida i arribada a la plaça dels Arinsols. A partir de les 12.30 hores hi haurà l’entrega de premis i un pica-pica i dinar per als assistents.