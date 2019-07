Teunissen guanya a Brussel·les i és el primer líder del Tour

El Tour de França va inaugurar ahir la seva edició 106 amb una etapa amb sortida i arribada a Brussel·les que va coronar el ciclista holandès del Team Jumbo Visma, Mike Teunissen, com a vencedor de l’etapa a l’esprint i també com a primer líder de la ronda gal·la.

El ciclista va aprofitar l’absència de l’esprinter del seu equip, Dylan Groenewegen, que va patir una caiguda a un quilòmetre i mig de la línia d’arribada, per endur-se així la primera victòria en una gran volta després d’imposar-se al gran favorit, Peter Sagan, i també al jove Caleb Ewan.

L’etapa del dia va