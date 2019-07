Mirotic, la gran aposta del Barça per guanyar l'Eurolliga

El fitxatge del montenegrí arrodoneix una plantilla d’autèntic luxe

Nikola Mirotic ja és oficialment nou jugador del Barcelona Lassa per a les pròximes quatre temporades. L'internacional espanyol, d’origen montenegrí, torna a l'ACB després de cinc temporades a la NBA i firma pel club blaugrana per tres campanyes, amb opció a una quarta, en un dels moviments més importants de l'estiu al bàsquet europeu.

L'ala-pivot va militar durant quatre campanyes en el primer equip del Reial Madrid i ens els darrers dies s’ha recordat unes declaracions de Mirotic en una entrevista a l’emissora espanyola Onda Cero. "Mai me n'aniria al Barcelona", va confessar el 2012. "Si un se sent molt madridista