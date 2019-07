El líder de la Copa del Món de descens dona un nou cop d’autoritat i s’imposa al Prat de la Ribera en una cursa espectacular

Només fa un mes que és resident al país i no va trobar un bateig millor que sumar una lluïda i espectacular victòria al Prat de la Ribera. Loic Bruni arribava a la prova andorrana com a principal amenaça per descavalcar Troy Brosnan del lideratge de la classificació general de la copa del món de descens i ahir, després d’una baixada de manual, arriscada, ferma i sense errades, va reprendre aquesta privilegiada posició i va aprofitar un dia gris de Brosnan. Bruni es troba en un incontestable estat de forma i quan semblava que Loris Vergier repetiria triomf a Andorra