Anne Terpstra s'adjudica la cursa de 'cross-country' olímpic

El suís ha superat el seu compatriota Mathias Fleuckiger, i l’holandesa ha acabat per davant de Jolanda Neff

Actualitzada 07/07/2019 a les 16:29

Nino Schurter i Anne Terpstra han estat els triomfadors de l’última jornada de la Copa del Món de BTT de Vallnord-Pal Arinsal, on s’han disputat les proves de cross-country olímpic.

A la prova masculina, el vigent campió mundial i general de la Copa del Món, Nino Schurter, s’ha imposat després d’un final espectacular amb el seu compatriota Mathias Fleuckiger. El suís ha tingut un inici més aviat conservador, i per davant era el txec Ondrej Cink, juntament amb el brasiler Henrique Avancini, els que posaven el ritme més dur i intentaven marxar. Cink ha deixat despenjat a Avancini, i liderava amb un cert marge la cursa, fins que a la cinquena volta ha hagut d’aturar-se per problemes físics i ha dit adeu a les opcions de guanyar la prova.

Amb Cink fora, s’ha format un grup al davant amb Shurter, Fleuckiger i Avancini, però el brasiler també ha perdut ritme. Tot apuntava a un duel fraticida entre els dos suïssos per la victòria, i així ha estat. Fleuckinger ha arrencat l’última volta per davant, però un atac de Nino Schurter a la part final de l’última volta ha donat la victòria al màxim dominador mundial de la disciplina de cross-country olímpic. Qui no ha pogut acabar ha estat el representant andorra, Guy Díaz, que ha completat quatre de les set voltes al circuit.

Pel que fa a la cursa femenina, Anne Tersptra ha guanyat la prova en una carrera emocionant en què ha acabat superant a la suïssa Jolanda Neff amb un atac definitiu a l’última volta. En tercera posició ha finalitzat la ucraïnesa Yana Belomoina.

La canadenca Catharine Pendrel ha estat qui ha intentat marcar el ritme més ràpid durant les primeres voltes, però ja a partir del tercer gir, Terpstra s’ha fet amb el lideratge de la prova, amb Neff, que divendres va guanyar la cursa de short track, enganxada a ella. A l’inici de l’última volta Neff ha atacat per intentar la victòria, però la resposta de Terpstra ha estat contundent, i ha contraatacat per deixar enrere a la Suïssa i guanyar amb 38 segons de marge. La lluita pel podi també ha tingut emoció, i ha acabat amb alegria per Yana Belomoina, que s’ha endut el tercer lloc per davant de la mexicana Daniela Campuzano.

Abans de la prova elit femenina s’han celebrat les curses sub-23, amb victòries de Vlad Dascalu en homes, i de Ronja Eibl en dones. Kilian Folguera s’ha estrenat a una Copa del Món a la carrera masculina sub-23, i ha acabat en 63è lloc a una volta del vencedor.