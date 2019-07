Tret de sortida al Tour de França amb 22 residents

Brussel·les acollirà avui la Grande Départ de la 106a edició del Tour de França, una prova, que, com ve sent habitual al llarg dels últims anys, comptarà amb uns quants ciclistes que corren amb llicència del Principat, concretament, un total de 22.

Alguns d’aquests residents seran clars favorits per aconseguir el mallot groc de vencedor de la general a París, com el cas d’Egan Bernal, del Team Ineos (anteriorment conegut com a Sky), que és un dels màxims aspirants al triomf final. També arriben a la ronda gal·la amb opcions al triomf Adam Yates, i en menor mesura, el mallorquí Enric