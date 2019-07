Piqué vol un filial

El central de l’FC Barcelona negocia l’adquisició del Gimnàstic Manresa per convertir-lo en l’equip ‘nodrissa’ de l’FC Andorra i per bastir el planter

A aquestes alçades del partit sembla complicat no creure en l’ambició de Gerard Piqué. Amb moviments demostrables i sense cremar etapes de manera artificial, el president de Kosmos està decidit a ampliar la xarxa i engrandir el projecte de l’FC Andor­ra. El nou i estratègic escac i mat del central del Barça sembla dirigit cap al futbol base del club. Amb l’obligació de començar pràcticament de zero per crear una estructura de futbol formatiu,Piqué està negociant per fer-se amb el volant del Gimnàstic Manresa, històric equip de futbol base i d’on va emergir, per exemple, Pep Guardiola. La voluntat del