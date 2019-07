Llovera busca les semifinals a Suècia

L’andorrà torna al Höljes Motorstadium, on va córrer el campionat escandinau

Albert Llovera disputa, a partir de demà, el Gran Premi de Suècia del Campionat del Món de ral·licròs. L’andorrà s’ha tornat a marcar l’objectiu d’aconseguir arribar a les semifinals de la prova, al Höljes Motorstadium. Va ser precisament en aquest escenari on el del Principat va córrer el campionat escandinau, fa tot just un mes, per tant, coneix bé aquest circuit.

Tot i això, la dificultat de la cita és molt alta ja que s’han inscrit fins a 23 corredors al Gran Premi, dotze dels quals provenen, precisament, de Suècia. A més, el seixanta per cent del recorregut es farà sobre