Joan Aracil i Aaron Querol es queden fora de les finals de descens

El primer va ser 114è a la qualificació en elit, i el segon ha acabat el 49è en júnior

Actualitzada 05/07/2019 a les 16:52

Redacció Andorra la Vella

La Copa del Món de BTT de la Massana ha donat el tret de sortida aquest migdia amb la disputa de les qualificacions de descens prèvies a la cursa de demà. Aquí també s’ha inaugurat la participació andorrana, amb Joan Aracil, en elit, i amb Aaron Querol, en categoria junior, on cap dels dos ha pogut aconseguir el passi a la final.

Pel que fa a Aracil, que enguany s’estrenava en categoria elit, ha finalitzat en 114a posició a la qualificació amb un temps final de 5’22”218, a poc més d’un minut del registre de Loïc Bruni, que ha estat el més ràpid a la jornada d’avui. El segon lloc ha estat per Troy Brosnan, mentre que tercer ha estat Amaury Pierron.

Pel que fa a la prova júnior, Aaron Querol, que s’estrenava a una Copa del Món, ha fet el 49è millor temps amb un crono de 5’10”825. En aquesta categoria, el més ràpid ha estat el corredor del Team Commençal Vallnord, Thibaut Daprela, el segon lloc ha estat per Matteo Iñiguez, i tercer ha acabat Kye A’Hern.

Les finals de descens se celebraran demà, mentre que aquesta tarda es faran les proves de cross-country short track, amb les noies obrint el foc a les 17.30 hores, i els homes competint a les 18.15 hores.