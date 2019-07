La selecció sub-19 venç contra Moçambic i referma el lideratge (3-5)

Els de Roger Corral derroten els africans amb tres gols de Nil Dilmé i dos de Bernat Picanyol

La selecció sub-19 d’hoquei patins segueix amb fermesa cap al títol del Mundial B que s’està disputant a Barcelona en el marc dels World Roller Games, després de derrotar ahir Moçambic per 3 a 5 al duel cor­responent a la tercera jornada del campionat. Amb aquesta victòria, els nois de Roger Corral tanquen la primera volta del torneig (el format és de lligueta tots contra tots a dos partits) com a líders amb nou punts en tres partits i en tenen tres més que els seus rivals de la jornada d’ahir.

El partit va posar-se costa amunt ben d’hora per als