La selecció sub-19 es desfà de l'Índia i se situa líder (0-9)

Sis jugadors tricolors van marcar i Nil Dilmé va fer un hat-trick

La selecció sub-19 d’hoquei patins segueix amb pas ferm cap al títol al Mundial B que s’està disputant a Barcelona en el marc dels World Roller Games de la ciutat comtal, i ahir va desfer-se sense pal·liatius del combinat de l’Índia per 0-9 a la segona jornada de competició, un resultat que situa els nois de Roger Corral com a líders del torneig.

El partit va decantar-se ben d’hora per als interesos del combinat nacional, que abans del tercer minut de joc ja guanyava per 0-2 gràcies als gols de Liam Pallarés i Nil Dilmé. La selecció va seguir dominant i