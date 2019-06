L’equip té 16 jugadors amb la continuïtat garantida i ha de confeccionar una plantilla amb 17 fitxes sènior i, com a mínim, set de sub-23

El Futbol Club Andorra tindrà un estiu mogut als despatxos. La tercera divisió comença el dia 25 d’agost i la confecció de la plantilla no està, ni de bon tros, enllestida. A hores d’ara hi ha setze jugadors que tenen la continuïtat garantida, tots formen la columna vertebral de l’equip. Entre ells hi ha noms com els andorrans Cristian Martínez i Ludo, Ernest Forgas, Rubén Bover o Adrià Vilanova.

A l’altra cara de la moneda, però, hi ha la necessitat de completar una formació amb un total de disset fitxes sènior i set de sub-23, com a mínim. Així ho estableix