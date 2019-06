Tot inclòs a l'abonament del MoraBanc

Els socis podran gaudir de tots els partits del proper curs amb el carnet

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la campanya d’abonaments de cara a la temporada 2019-2020, que té com a principal novetat que el carnet de soci donarà accés a tots els partits que l’entitat tricolor disputi al Poliesportiu d’Andorra, ja que fins ara en alguns partits (com el de semifinals de l’Eurocup contra l’Alba de Berlín) els socis havien de comprar entrades per poder gaudir del matx. Aquest canvi farà que el preu de l’abonament tingui un increment del cinc per cent per a les renovacions i del deu per cent per a les noves altes.

La campanya d’abonaments d’enguany inclou,