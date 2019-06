La calor obliga a suspendre la cursa de Sant Bernabé

La prova s'ajorna fins el 22 de setembre a causa de la previsió meteorològica

Cursa de Sant Bernabé La cursa recupera un costum ancestral sumant esport, natura i cultura.

Actualitzada 28/06/2019 a les 18:19

Redacció Andorra la Vella

Les altes temperatures que s'esperen per aquest cap de setmana han provocat que l'organització de la cursa de Sant Bernabé, prevista per aquest diumenge, hagi decidit ajornar la prova fins al 22 de setembre. La quarantena d'inscrits podran escollir entre mantenir el dorsal per a la nova data o el retorn dels diners de la inscripció.

La Sant Bernabé és una cursa vertical de sis quilòmetres de llargada i més de 1.100 metres de desnivell positiu que recorre el coll de Boumort, i el refugi i la cabana de Claror. A part de ser una cursa de muntanya puntuable pel circuit nacional enguany també es farà una gran caminada popular sense cronometrar.