Aposta per l'esquí de fons

A l’octubre s’acabarà de construir un centre d’alt rendiment a Naturlandia, destinat íntegrament a l’entrenament i les estades en alçada de l’equip nacional

L’equip nacional d’esquí de fons tindrà, a partir del mes d’octubre, un centre d’alt rendiment que s’ha fet realitat gràcies a la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria, Naturlandia, el Comitè Olímpic Andorrà, la Federació Andorrana d’Esquí i Andbank. La clara aposta per aquest esport neix de la voluntat d’ajudar els atletes a optimitzar els seus entrenaments, donar-los un espai on treballar en alçada i facilitar-los unes instal·lacions que, també durant l’estiu, els permetran exercitar-se al país –a l’hivern hi ha molts moments que són fora per agenda esportiva–.

Josep Miquel Vila, cònsol major de Sant Julià, va manifestar