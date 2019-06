A dia d’avui, Kosmos Holding Group, l’empresa del central del Barça, no ha formalitzat la compra de l’FC Andorra

És una qüestió de temps i que es resolguin diferents serrells, però a dia d’avui l’empresa que dirigeix Gerard Piqué, Kosmos Holding Group, encara no ha formalitzat la compra de l’FC Andorra. Un formalisme, feixuc per la quantitat de documents que s’han de presentar, però que quedarà enllestit més tard del que estava previst. Segons les fonts consultades, la transacció serà efectiva i registrada els propers mesos.

La situació actual de l’accionariat de l’FC Andorra indica que Clayton SL, l’empresa andorrana liderada per Francesc Destree i Higini Cierco Palau, i de la qual cadascun disposa d’un 50 per cent del capital,