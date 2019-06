Jeremy Senglin serà el director de joc del nou MoraBanc Andorra

El base nord-americà arriba del Nanterre per ser un dels líders de l’equip, té un perfil més anotador que Albicy i també pot jugar d’escorta

Jeremy Senglin es va convertir, ahir, en el primer fitxatge del projecte 2019-2020 del MoraBanc Andorra. Arriba per a una temporada i després de ser un pilar indiscutible al Nanterre francès, que competirà a la propera edició de l’Eurocup.

El nord-americà té com a base la seva posició natural, però tant la seva alçada –1,88– com la seva capacitat anotadora li permeten jugar d’escorta amb garanties. Aquesta temporada ha superat lleugerament els 14 punts per partit i ha acabat el curs poc per sobre de les tres assistències. En aquest sentit és un jugador que mira més la cistella que el