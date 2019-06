Andorra acollirà l'Europeu júnior de petits països

Les pistes del Parc Central d’Andorra la Vella acolliran del 16 al 18 d’agost el Campionat d’Europa júnior masculí i femení de vòlei platja. Amb presència andorrana assegurada, les inscripcions romanen obertes fins al 19 de juliol. Aquest fet fa que sigui complicat aventurar els objectius de les parelles nacionals al campionat. Xavi Folguera, tècnic de l’equip masculí format per Gerard Verdú i Guillem Aymà, va comentar que “la intenció és sempre estar el més a dalt possible però, ara per ara, és difícil saber el nivell que pot reunir el torneig”. “Suposo que hi vindran països com Mònaco, Luxemburg