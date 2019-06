Un gol de Camochu dona vida al Vall Banc

El davanter asturià resol una acció individual de Pedro Santos i defineix la superioritat colomenca

La final de quatre és una competició prèvia on encara no sona l’himne de la Champions. Aquest detall, fastuós per a molts, resulta, de ben segur, intranscendent per a un equip amb la il·lusió del Vall Banc Santa Coloma. I més si aconsegueixes mantenir viu el somni de disputar la prèvia. Aquesta ronda preliminar és, gairebé, la més agraïda i esforçada de la competició. Les alegries són diferents, més modestes, més autèntiques i més reals.

Una definició de davanter mur­ri i oportunista de Javi Camochu va validar la classificació per a la final dels colomencs en la semifinal davant el Tre