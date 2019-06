Trilogia a l'Eurocup

El MoraBanc tornarà a competir a la segona competició continental el curs vinent i l’organització va tancar ahir els 24 que la jugaran

El MoraBanc Andorra jugarà l’Eurocup la temporada vinent. La notícia es va fer oficial ahir a la tarda de mans de la mateixa organització. Tot i que era previsible, encara no era segur, però la propera serà la tercera vegada en tres anys que els tricolors jugaran la segona màxima competició continental.

La inclusió de l’equip entre els vint-i-quatre elegits deixa clar que els resultats esportius obtinguts la temporada passada prenen encara més valor. No hi ha dubte que ha estat un clar detonant per acabar assignant als del Principat una de les dues wild card que hi havia. “Els últims