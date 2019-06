Victòria per als germans Casal a la primera edició de La Sportiva Andorra Trail

La plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany va coronar ahir els germans Marc i Òscar Casal com a vencedors de la general de la primera edició de La Sportiva Andorra Trail, una nova cursa de muntanya per parelles i per etapes que ha tingut un recorregut total de 62 quilòmetres entre les dues jornades de competició.

Els corredors de la Federació Andorrana de Muntanya van dominar les dues etapes i es van endur el triomf final davant de Martí Lázaro i Guillem Campeny, i dels catalans Toni Bes i David Coma.

A la prova femenina, el triomf va ser per a Imma Parrilla i Sandra