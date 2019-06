Una mala jornada acaba amb tres eliminacions

La selecció femenina de 3x3 va patir dues derrotes més, Samu Ponce es va retirar i Fabián Ramos va quedar fora

No va ser un diumenge gaire positiu per a la delegació andorrana als Jocs Europeus de Minsk. En les tres disciplines on hi havia representació nacional, l’equip tricolor va haver de dir adéu a les seves opcions.

La selecció femenina de bàsquet 3x3 va tancar la seva participació al torneig amb dues derrotes, davant d’Holanda (16-7) i contra Suïssa (5-18), amb 4 punts d’Alba Pla, que fan que Andorra acabés última del grup C. En judo, Fabián Ramos va caure en el primer combat. Malauradament, l’andorrà no va poder superar el rumanès Alexandru Racu i va acabar perdent per dos waza-ari