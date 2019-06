Plata mundial

Mònica Doria va aconseguir ahir la segona posició en canoa a la Copa del Món que es va disputar a Bratislava

Mònica Doria segueix afegint èxits a la seva carrera, tot i tenir només 19 anys, i al triomf al Campionat d’Europa júnior de fa dos anys a Alemanya, ahir va afegir-hi una segona posició a la Copa del Món absoluta disputada a Bratislava (Eslovàquia) en la modalitat de canoa, la que és la seva primera medalla al circuit mundial. A més, aquest gran resultat arriba en un any important, ja que enguany s’atorgaran les places per als Jocs Olímpics de Tòquio de l’any vinent.

El cap de setmana ja va començar força bé per a la palista del Principat, que va