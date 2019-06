Jeremy Senglin, al caure

El MoraBanc té pràcticament lligat el base nord-americà per reforçar la línia exterior

El MoraBanc Andorra segueix treballant en la confecció de la plantilla de cara a la propera temporada i ja té pràcticament tancat un acord amb el base nord-americà Jeremy Senglin (24 anys, 1,88 metres). L’acord entre club i jugador encara no és total al cent per cent, però està força avançat i la setmana vinent s’acabarà de rubricar. Aquesta temporada ha jugat al Nanterre francès, on ha fet una mitjana de 13,5 punts i 3,3 assistències a la competició domèstica, i 13,4 punts i 3,4 rebots a la Champions League, on l’equip gal va caure eliminat als quarts de final