El 3X3 estrena amb derrota els Jocs Europeus de Minsk

La delegació andorrana va començar ahir la seva participació als Jocs Europeus de Minsk amb les derrotes de les seleccions masculina i femenina de bàsquet 3x3. L’equip dels nois, format per Oriol Fernàndez, Hugo Bartolomé, Cinto Gabriel i Alexis Bartolomé va caure per 22-8 contra Sèrbia, mentre que les noies (Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Anna Mañà i Alba Pla) van perdre 20-9 contra França.

Després de la primera jornada de competició es va celebrar la cerimònia d’inauguració dels Jocs, on van desfilar els 50 països i més de 4.000 atletes que hi prendran part, i que va tenir la jugadora de