Homenatge a la base a la Festa del federat

La Federació Andorrana de Futbol celebrarà dimecres vinent a la tarda la Festa del federat en el marc del 25è aniversari de l’entitat, en una jornada que servirà per homenatjar la base, amb unes 1.500 llicències. La celebració es farà al centre d’entrenament FAF de la Borda Mateu i hi haurà un circuit d’habilitats amb sis zones, i d’altres activitats perquè els joves futbolistes puguin gaudir de la tarda.

Segons va explicar el directiu de la Federació Andorrana de Futbol, Manolo Jiménez, “volem fer un homenatge a tota la base, on tenim uns 1.500 federats, i volem que sigui un dia

#1 Homenatge?

(21/06/19 07:53)