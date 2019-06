Doble derrota a l'estrena del Mundial

La selecció femenina va caure als dos partits disputats, contra França i Austràlia

La selecció femenina de bàsquet 3x3, formada per Clàudia Guri, Carla Puntí, Jenni Carmona i Marta Ballús, va estrenar-se ahir al Mundial de l’especialitat que s’està disputant a Amsterdam amb una doble der­rota, contra Austràlia i França, les dues rivals més dures del grup B del torneig.

Les tricolors van obrir la seva participació al Campionat del Món contra el conjunt oceànic, que va dominar el partit des de l’inici i que es va acabar imposant per 22 a 9, liderat pels set punts de Bec Cole i Keely Froling, mentre que per les del Principat, Marta Ballús va ser la