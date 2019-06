La selecció femenina s'estrena avui al Mundial d'Amsterdam

La selecció femenina de bàsquet 3x3 debutarà aquesta tarda al Campionat del Món de l’especialitat, que es disputa a la capital holandesa, Amsterdam. L’equip tricolor està format per Clàudia Guri, Carla Puntí, Jenni Carmona i Marta Ballús (a més de Jaume Tomàs i Mariona Buxó com a responsables tècnics), i avui s’estrenarà amb una doble cita contra els rivals més complicats del grup B.

El debut serà a partir de les 16.25 hores contra Austràlia i també aquesta tarda, a les 20.05 hores, les tricolors s’hauran d’enfrontar a França. Per a la jornada de divendres quedaran els altres dos enfrontaments de