El català Albert Soley torna a mostrar-se intractable i suma la seva quarta victòria a Grau Roig

Un maridatge d’aigua, neu, fang i un recorregut llarg i exigent fan de la Spartan Race “la millor cursa del món” per al guanyador indiscutible de la disciplina Beast, el català Albert Soley. En aquesta prova reina, de 21 quilòmetres i 30 obstacles, el polivalent atleta va sumar ahir la seva quarta corona a Grau Roig i ho va fer amb un temps realment espectacular (2h53’30”). “Un mai es cansa de guanyar”, va reconèixer amb un ampli somriure. “He tingut la sort de guanyar gairebé cada any aquí, però les curses són molt selectives i van com van. A Mallorca,