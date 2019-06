Tot i que la decisió final depèn de la competició, el MoraBanc compta amb jugar-la i confecciona la plantilla en aquesta direcció

El MoraBanc Andorra compta amb jugar l’Eurocup la propera temporada i la realitat és que, es miri com es miri, les probabilitats són molt altes. Repetir presència és a tocar. De fet, l’equip tècnic i el club confeccionen la plantilla pensant que seran a Europa.

La decisió final dependrà de la mateixa competició i, com és lògic, els mèrits esportius per escollir els participants que no s’hagin guanyat el dret per classificació a les lligues domèstiques tindran un pes fonamental. El conjunt d’Ibon Navarro ha estat desè i, per tant, no li correspon plaça directa, però s’ha quedat a les portes