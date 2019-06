L'Andorra Senior Cup arriba al rècord d'equips participants

Ja hi ha 44 formacions –36 a la categoria de +35 i 8 a la de +45– inscrites al torneig

Plenament consolidada i a punt per celebrar la desena edició, ho farà aquest cap de setmana, l’Andorra Senior Cup és una referència en el circuit de tornejos de futbol per a veterans. Enguany, en aquesta rodona efemèride, la competició arriba al rècord d’equips participants: 44 formacions, 36 en la categoria de +35 anys i 8 més en la de +45. En aquest sentit, l’organitzador, Talín Puyaltó, va destacar que “hi ha hagut equips que s’han hagut de quedar a fora. És una llàstima però ho fem per mantenir un servei de qualitat al torneig i un nombre d’equips que es