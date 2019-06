“L'Eurolliga és un somni, però ser-hi a prop és l'aspiració”

El tècnic tricolor es mostra ambiciós a l’hora de valorar les aspiracions de l’equip i del club, tenint clar que en el seu segon any vol que faci un joc més d’acord amb la seva idea de bàsquet

Després d’una primera temporada amb Ibon Navarro al capdavant del MoraBanc Andorra, amb l’equip havent jugat les semifinals de l’Eurocup i a les portes del play-off i la Copa, el tècnic busca fer-lo créixer per apropar-lo a les posicions de privilegi. Per fer-ho compta de repetir presència a la competició europea i de confeccionar una plantilla llarga i amb recursos per a diversos escenaris. Dur-lo a la dinàmica guanyadora que vol comença per la seva figura.



Hi ha quatre jugadors amb contracte [Vitali, Jelínek, Moussa i Colom]. Li preocupa haver de renovar tant la plantilla?

No, d’aquests quatre algun podria sortir. Crec