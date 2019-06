La renúncia del Tecnyconta Saragossa apropa el MoraBanc a l'Eurocup

El Tecnyconta Saragossa ha renunciat a la seva plaça per disputar l’Eurocup i jugarà la Champions. Aquest fet afavoreix altres equips que opositen per una plaça continental, com és el cas del MoraBanc Andorra. El president de l’entitat aragonesa, Reynaldo Benito, va anunciar que no disputarien l’Eurolliga, plaça que van guanyar a la pista, i que anirien “per a totes” a la Basketball Champions League.

Tot i que la decisió final depèn exclusivament dels organitzadors de la competició, el MoraBanc veu com s’obre una nova possibilitat de disputar competició europea. De moment, només Unicaja i Joventut tenen confirmada la presència a