El Torneig internacional permet competir a la selecció

El comú d’Escaldes-Engordany i la Federació de Bàsquet (FAB) van presentar ahir el Torneig internacional, que es disputarà del 26 al 29 de juny al pavelló del Prat Gran i al Poliesportiu de l’Aldosa. Aquest torneig permetrà a la selecció de bàsquet poder treballar i competir després de no classificar-se per als Jocs dels Petits Estats de Montenegro. A banda del combinat andorrà també hi seran el Toulouges Basket i les seleccions sub-20 d’Holanda, Catalunya i Herault. El retorn d’Oriol Fernández és la gran novetat.