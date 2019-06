Victòria de Silvio Moreira al Trofeu Karate Senshi Dojo a Santa Perpètua

Silvio Moreira va proclamar-se campió el cap de setmana de la novena edició del Trofeu de Karate Senshi Dojo que es va celebrar a la localitat barcelonina de Santa Perpètua de Mogoda.

El lluitador del Dojo Sant Gervasi va aconseguir la victòria i va pujar a l’esgraó més alt del podi després d’una gran actuació al llarg de tot el campionat on va mostrar la seva superioritat per acabar amb el triomf final.

El cap de setmana va ser complert per a Moreira, ja que a més d’aconseguir la victòria, també va actuar com a àribtre en algunes proves de la competició