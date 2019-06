La selecció afronta el compromís més exigent del grup amb la intenció de fer suar la campiona del món

Un examen de consciència sembla haver estat la solució de la selecció francesa per acabar de llepar-se les ferides de Konya i la seva desfeta davant Turquia (2-0) Els bleus arriben a Andorra amb l’obligació de retrobar-se avui amb la victòria (20.45 h) en un partit que per a la selecció significa, sens dubte, el més exigent del grup. La necessitat francesa accentua la dificultat ja suposada per als tricolors. “Guanyin o perdin el partit anterior, França és sempre molt perillosa i voldran refer-se”, va explicar Juli Sánchez, que avui viurà una jornada molt emotiva. Serà el darrer partit com