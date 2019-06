França no dona marge a la sorpresa i derrota 0-4 a la selecció

El combinat gal venç amb gols d’Mbappé, Ben Yedder, Thauvin i Zouma a l'Estadi Nacional

Actualitzada 11/06/2019 a les 22:46

Redacció Andorra la Vella

La selecció francesa ha complert amb els pronòstics i ha derrotat a Andorra per 0-4 al duel corresponent a la quarta jornada de la fase de classificació per l’Eurocopa del 2020. Mbappé, Ben Yedder, Thauvin i Zouma han estat els autors dels gols gals.

El matx ha complert el guió previst i França ha dominat des de l’inici del matx amb unes graderies que tenien un color predominant del país veí. Els visitants han trigat 11 minuts en avançar-se gràcies a una contra després d’una pèrdua d’Andorra a la creació que ha culminat Mbappé. I encara abans del descans els gals han incrementat la seva diferència amb la diana de Ben Yedder després d’una passada de Thauvin, i de l’espectacular xilena de Thauvin al temps afegit de la primera meitat que ha suposat el 0-3.

A la represa França ho ha seguit intentant, però semblava que amb un punt més de tranquil·litat, però Zouma, a la sortida d’un córner ha marcat el definitiu 0-4 amb una rematada de cap. El duel ha tingut poca història més fins al minut 84, en què Koldo Alvarez de Eulate ha donat entrada a Juli Sànchez, que s’acomiadava de la selecció nacional després de 23 anys. Un Juli Sànchez que s’ha endut l’ovació de l’Estadi Nacional.

França ja és història i ara la selecció no tornarà a escena fins al setembre, quan afrontarà dues sortides consecutives a Turquia i al país veí.

#1 El Corb

(11/06/19 22:51)