Canvi de papers

Didier Deschamps i Koldo Álvarez es veuran les cares aquesta nit a les banquetes, però tots dos ja s’havien enfrontat com a jugadors a la fase de classificació per l’Eurocopa del 2000.

El 14 d’octubre del 1998 França i Andorra s’enfrontaven per primera vegada a en partit oficial. Va ser a l’Stade de France de Saint Denis en el duel corresponent a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2000, i era la primera vegada que la selecció gal·la jugava a casa després d’haver conquerit el Mundial del 1998 a casa amb l’espectacular final en què van superar el Brasil per un contundent 3-0 amb dues dianes de Zinedine Zidane i una d’Emmanuel Petit.

El capità d’aquell equip de França al duel contra Andorra era Didier Deschamps, mentre que el porter titular