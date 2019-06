Marc Montraveta, sotscampió de Catalunya

Actualitzada 10/06/2019 a les 07:17

Redacció Andorra la Vella

Marc Montraveta, nedador de la Federació Andorrana de Natació, es va proclamar, dissabte, sotscampió de Catalunya. L’andorrà va competir a la final territorial benjamina Q64.

Ramon Montoto va ser un altre dels nedadors tricolors, que va acabar en segona posició, però en el seu cas va ser en la final B, fet que li va valer per cloure la jornada com a novè de la general.

La Federació Andorrana de Natació va portar, a la piscina Sant Jordi de Barcelona, quatre esportistes més en categoria benjamí i, tot i que no van acabar classificant-se en posicions tan capdavanteres com els seus companys, van tenir una actuació meritòria. Jordi Batalla va tancar el top 20 i, just per darrere seu, va arribar Jan Ferraz. L’últim nedador del principat va ser Marc de Visa, 28è.

En categoria femenina, la millor de la delegació nacional va ser clara Galí, que va classificar-se entre els trenta millors, després d’aturar el cronòmetre en la posició número vint-i-quatre.