Canvi de xip

Després de la derrota a Moldàvia en què la selecció va merèixer més, l’equip ja pensa en el duel contra França

La selecció absoluta ja és al país després de la derrota per la mínima a Chisinau contra Moldàvia en què el combinat nacional va fer mereixements per, com a mínim, sumar un empat a terres moldaves. Tot i que el partit contra el combinat moldau ja és història i els internacionals tenen ja el cap en el matx de demà contra França, des del vestidor van voler destacar la feina feta i com això es pot aprofitar de cara al futur.

En aquest aspecte, un dels homes forts de l’equip, Marc Vales, va assegurar que “hem fet un bon partit i