Islàndia supera Albània per la mínima en un partit igualat i segueix tercera

Islàndia va fer els deures a casa i segueix ocupant la tercera posició, del grup H, només per darrere de Turquia i França.

Els homes que dirigeix Erik Hamrén es van imposar, ahir a la tarda, a Albània per la mínima i en un partit molt igualat, en què van fer-se forts com a locals. La balança la va desequilibrar als vint-i-dos minuts, l’extrem del Burnley anglès, Johann Berg Gudmundsson i, veient com arrencava el matx, es podia pensar en un duel plàcid pels islandesos, però els visitants van vendre molt cara la seva pell i fins i tot, van merèixer