La selecció cau derrotada a Moldàvia per la mínima en un partit en què va merèixer més

La selecció va caure 1-0 a Moldàvia a la quarta jornada del Preeuropeu en un duel marcat per la manca d’efectivitat andorrana, ja que tot i el mal inici amb gol local, els homes de Koldo Álvarez de Eulate van mereixer més al Stadionul Zimbru.

L’inici del partit va seguir la tònica prevista, amb els locals dominant i movent la pilota de costat a costat en busca d’espais i amb Andorra esperant al darrere per sortir a la contra. Avisava el seleccionador Koldo Álvarez de Eulate que l’equip no podia tornar a cometre les errades al darrere que va fer a