Andorra competirà pel 'Trophy' en acabar última del seu grup a l'europeu

La selecció andorrana de rugbi a 7 competirà, avui, pel Trophy, després de tancar la fase de classificació com a cuera del seu grup. El guardó se l’enduria si acabés novena a la classificació general de l’europeu que s’està jugant a Sèrbia. Els isards competiran en el grup del novè al setzè.

Durant la jornada d’ahir, els homes de Jonathan Xepi Garcia, no van ser capaços de guanyar cap dels tres partits que van jugar i, a més, van ser superats de manera clara en tots ells. El primer botxí va ser Turquia, que va imposar-se clarament als tricolors, per 26